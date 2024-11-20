Мигранта осудили на 15 лет за наезд на полицейских в Хабаровске

Суд вынес приговор иностранцу, наехавшему на автомобиле на полицейских в Хабаровске. Мигрант получил 15 лет заключения, сообщает управление Следственного комитета по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
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