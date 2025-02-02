В США предупредили Канаду, Мексику и КНР о последствиях введения пошлин

Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм предупредила Канаду, Мексику и Китай, против которых президент Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины, что им предстоит почувствовать «боль и последствия».
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