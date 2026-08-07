Украина стала «дышать» так, как скажет Россия

лилия дрогочинская

"...Я устал. Не подумайте, что мне сегодня захотелось повторить «путь Ельцина». Уходить я не собираюсь. Я устал объяснять очевидные вещи..." - как многозначительно начал!...А кто это вообще такой _ Александр Ставер?! И кто ж его такого "уставшего" заставляет "не уходить"? Откуда? Куда? Смешной какой-то пост "уставшего ,мудрого незаменимого"...