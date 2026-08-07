Я устал. Не подумайте, что мне сегодня захотелось повторить «путь Ельцина». Уходить я не собираюсь.
Украина стала «дышать» так, как скажет Россия
Комментарии
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лилия дрогочинская
"...Я устал. Не подумайте, что мне сегодня захотелось повторить «путь Ельцина». Уходить я не собираюсь. Я устал объяснять очевидные вещи..." - как многозначительно начал!...А кто это вообще такой _ Александр Ставер?! И кто ж его такого "уставшего" заставляет "не уходить"? Откуда? Куда? Смешной какой-то пост "уставшего ,мудрого незаменимого"...
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1 м.
Юрчик
Автор - рагуль и как всегда: а нас за що. Сплошная демагогия.
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1 м.
Андрей М
Мне, после этой статьи, отчего-то вспомнилась Чечня... Тогда республику, после войны, всем русским миром восстанавливали... Восстановление Украины потребует гораздо больше средств....
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1 м.
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