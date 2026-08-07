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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Украина стала «дышать» так, как скажет Россия

Украина стала «дышать» так, как скажет Россия

Я устал. Не подумайте, что мне сегодня захотелось повторить «путь Ельцина». Уходить я не собираюсь.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
&quot;...Я устал. Не подумайте, что мне сегодня захотелось повторить «путь Ельцина». Уходить я не собираюсь. Я устал объяснять очевидные вещи...&quot; - как многозначительно начал!...А кто это вообще такой _ Александр Ставер?! И кто ж его такого &quot;уставшего&quot; заставляет &quot;не уходить&quot;? Откуда? Куда? Смешной какой-то пост &quot;уставшего ,мудрого незаменимого&quot;...
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1 м.
Юрчик
Автор - рагуль и как всегда: а нас за що. Сплошная демагогия.
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1 м.
Андрей М
Мне, после этой статьи, отчего-то вспомнилась Чечня... Тогда республику, после войны, всем русским миром восстанавливали... Восстановление Украины потребует гораздо больше средств....
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1 м.