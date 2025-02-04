Категории годности к службе для части болезней предложили изменить

Министерство обороны России предложило внести изменения в положение о военно-врачебной экспертизе, которые коснутся категории годности для части болезней для встающих на воинский учет и поступающих на военную службу по контракту.
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