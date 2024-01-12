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В Ленобласти задержали преступников, легализовавших более 9 тыс. мигрантов

В Ленобласти задержали преступников, легализовавших более 9 тыс. мигрантов

Силовики задержали группу из пяти человек, в том числе двух полицейских, по подозрению в организации незаконной миграции в Санкт-Петербург и Ленинградскую область более девяти тысяч приезжих.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Несмотря на серьезность происходящего в этом вопросе, наша высшая государственная власть остаётся равнодушной и даже в большей части благодушной к тому что происходит столь массовое заселение России не только необразованными, но и враждебными жителями аулов. ВВП, с высоких трибун заявляя об &quot;укреплении скрепов&quot;, фактически совсем-совсем их не укрепляет, когда безответственно продолжать эту антинародную политику.
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5 час.
Лидия Андреева
Всех мигрантов без разбора - чемодан, вокзал. И пусть они там у себя разбираются - кто есть кто.
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5 час.
НС
Николай Сатин
А что делать со вчерашними мигрантами, которые уже купили гражданство? На какие должности таких не брать?  И по какому указу.
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4 час.

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