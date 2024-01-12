В Ленобласти задержали преступников, легализовавших более 9 тыс. мигрантов

Алексей Сафронов

Несмотря на серьезность происходящего в этом вопросе, наша высшая государственная власть остаётся равнодушной и даже в большей части благодушной к тому что происходит столь массовое заселение России не только необразованными, но и враждебными жителями аулов. ВВП, с высоких трибун заявляя об "укреплении скрепов", фактически совсем-совсем их не укрепляет, когда безответственно продолжать эту антинародную политику.