США составили проект механизма контроля за прекращением огня на Украине – WSJ

Соединенные Штаты в ходе встречи в Париже, посвященной вопросу урегулирования украинского кризиса, сообщили, что составили проект механизма контроля за соблюдением режима всеобъемлющего прекращения огня на Украине в случае его достижения.
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