Большой «Калибр»: российские корветы переоснастят на новые ракеты

Российский флот ждет масштабное ракетное усиление. В Минобороны РФ прорабатываются варианты оснащения всех корветов проекта 20380 крылатыми ракетами «Калибр», а в перспективе — сверхзвуковыми «Оникс», сообщили источники «Известий».
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