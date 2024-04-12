Собянин рассказал, как Москва развивает ракетно-космическую отрасль

Московские предприятия укрепляют суверенитет России в космосе Мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, рассказал, что Москва является важнейшим центром ракетно-космической промышленности страны.
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