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Наиля Аскер-заде, Филипп Киркоров, гимнастки Дина и Арина Аверины на юбилее Ирины Винер

Наиля Аскер-заде, Филипп Киркоров, гимнастки Дина и Арина Аверины на юбилее Ирины Винер

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер отметила 75-летие. На мероприятии по случаю её юбилея появились Филипп Киркоров, Наиля Аскер-заде, её ученицы: гимнастки Дина и Арина Аверины, Мария Толкачёва и многие другие.

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