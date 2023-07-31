Наиля Аскер-заде, Филипп Киркоров, гимнастки Дина и Арина Аверины на юбилее Ирины Винер

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер отметила 75-летие. На мероприятии по случаю её юбилея появились Филипп Киркоров, Наиля Аскер-заде, её ученицы: гимнастки Дина и Арина Аверины, Мария Толкачёва и многие другие.