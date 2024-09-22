Эксперт рассказал о признаках мошенничества в сфере юридических услуг

Агрессивная реклама юридических услуг, вероятно, свидетельствует о мошенничестве. Также важно быть внимательными к компаниям, которые пытаются создать видимость связей с государственными органами или правоохранительными структурами.
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