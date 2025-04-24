Над всей Европой распахнутое небо. Защищать практически нечем

Россия наращивает выпуск «Искандеров-М», Х-101 и «Гераней», которых хватит не только для разгрома КиеваПолёт «Гераней»В последнее время наши дальнобойные БПЛА типа «Герань» с территории Крыма атакуют Одессу едва ли не с той же регулярностью, с которой в прежние годы по этому городу ходили трамваи … .