smi.today

4 345 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Витковский
    Зачем поганить дерьмом Лефортово?! Что - мало наружных сортиров, хотя для такого хряка сливная яма должна быть глубок...Так где же на сам...
  • Lora Некрасова
    Самая лучшая версия - Залужный попал в плен и находится в Лефортово. Все остальные версии тоже хорошие.Так где же на сам...
  • Владимир Витковский
    Степка-сопля в Аду уже заждался падаль свинолужного с помойным зелебобиком и всеи стадо скота...Так где же на сам...

Вильфанд сообщил о дефиците осадков в некоторых регионах РФ

Вильфанд сообщил о дефиците осадков в некоторых регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, что на территории Челябинской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях наблюдается дефицит осадков за первую половину мая и апрель.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх