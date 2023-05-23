Вильфанд сообщил о дефиците осадков в некоторых регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, что на территории Челябинской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях наблюдается дефицит осадков за первую половину мая и апрель.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделился информацией о том, что на территории Челябинской, Курганской, Кемеровской, Новосибирской и Свердловской областях наблюдается дефицит осадков за первую половину мая и апрель.
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