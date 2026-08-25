62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

200 подписчиков

На Рязанскую область обрушатся ливень, гроза и ураганный ветер

На Рязанскую область обрушатся ливень, гроза и ураганный ветер

В ближайший час с сохранением до конца суток 25 августа на территории Рязанской области местами прогнозируются ливень, гроза, усиление западного ветра порывами 12-17 м/с При возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии