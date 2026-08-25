На Рязанскую область обрушатся ливень, гроза и ураганный ветер

В ближайший час с сохранением до конца суток 25 августа на территории Рязанской области местами прогнозируются ливень, гроза, усиление западного ветра порывами 12-17 м/с При возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по - 01, мобильная связь - 101, единый номер вызова экстренных служб - 112.