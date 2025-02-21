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Ямал выполнил все поставленные задачи в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Ямал выполнил все поставленные задачи в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

На стратегической сессии Федерального дорожного агентства об этом сообщил Председатель Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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