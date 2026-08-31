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Telegraph усомнился в данных Киева о потерях ВСУ после слов Буданова*

Telegraph усомнился в данных Киева о потерях ВСУ после слов Буданова*

Заявления главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова* о планах мобилизации свидетельствуют о том, что Киев лжет о своих потерях на фронте.

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