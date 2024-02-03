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Представитель МИД РФ: Швейцария исчерпала потенциал посредника в урегулировании международных конфликтов

Представитель МИД РФ: Швейцария исчерпала потенциал посредника в урегулировании международных конфликтов

Захарова: Потенциал Швейцарии в роли «честного брокера» в урегулировании конфликтов для нас исчерпал себя.

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