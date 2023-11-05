Политнавигатор Либеральный политик Борис Надеждин, который собирается баллотироваться в президенты России, «первым своим указом» отпустит из тюрьмы блогера-уголовника Алексея Навального, его соратника Илью Яшина и осужденного за измену Родине Владимира Кара-Мурзу.
Надеждин собирается выпустить Навального и Стрелкова из тюрьмы
Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
А чё это за ухарь из Кислодрищенска
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1 д.
ВМ
Виктор Максименко
Я думал что он безграмотный демагог, а он оказался полным идиотом. Это унижение России если такие ничтожества выдвигают себя на пост президента.
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1 д.
ВГ
Владимир Гришин
Почему ,чтобы получить права,. надо предъявить справку от психиатра и нарколога.А каких врачей проходят такие кандидаты?
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1 д.
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