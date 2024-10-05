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Тарасенко забросил 2-ю шайбу за «Детройт» на предсезонке НХЛ – в матче с «Оттавой»

Форвард «Ред Уингс» отличился в выставочном матче с «Оттавой» (3:4 ОТ).  Сегодня россиянин (13:42. 4:58 – в большинстве, «+1») трижды бросил в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 перехват и допустил 2 потери.

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