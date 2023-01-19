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Очередь из машин на Керченскую переправу увеличилась до 57

Очередь из машин на Керченскую переправу увеличилась до 57

На накопительной парковке в Темрюкском районе 57 грузовиков ожидают переправы.В Краснодарском крае в посёлке Ильич на резервной парковке для грузового транспорта, следующего в Крым, с понедельника число машин увеличилось – с шести до 57 грузовиков.

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