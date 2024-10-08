Директор Казанского завода рассказал о разработанных благодаря Акчурину инструментах

Директор Казанского медико-инструментального завода Нур Шакиров представил хирургические инструменты, разработанные в память о кардиохирурге Ренате Акчурине, который ушел из жизни, передает газета «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии