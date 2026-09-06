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За рулем

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Новый Hyundai Staria EV готов буксировать 2 тонны и питать стройку

Новый Hyundai Staria EV готов буксировать 2 тонны и питать стройку

Южнокорейский автогигант Hyundai выводит на европейский рынок свою главную новинку – полностью электрическую версию просторного минивэна Staria.

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