Почти 150 тысяч жителей Алтайского края подали заявки на участие в ДЭГ

По числу поданных заявлений регион входит в пятерку-регионов лидеров Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента в марте 2024 года уже подали больше 145 тысяч жителей Алтайского края, что составляет более 8% от общего числа избирателей.
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