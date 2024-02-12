Почти 150 тысяч жителей Алтайского края подали заявки на участие в ДЭГ

По числу поданных заявлений регион входит в пятерку-регионов лидеров Заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента в марте 2024 года уже подали больше 145 тысяч жителей Алтайского края, что составляет более 8% от общего числа избирателей.