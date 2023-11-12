Кадыров приказал отобрать у владельцев неухоженные земельные участки в ГрозномЖители Чечни, которые плохо ухаживают за своими земельными участками в Грозном, будут лишены этой собственности, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
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