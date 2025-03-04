Белокуриха — город-курорт в предгорьях Алтая

Город находится в 70 км от Бийска и в 230 км от Барнаула, на подножии горы Церковки. Это Алтай со всей его уникальной природой плюс источники азотно-кремнистых радоносодержащих термальных вод, которые оказывает целебное действие на организм.
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