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"Слава Богу, все чисто". Маргарита Симоньян объявила о победе над раком молочной железы

"Слава Богу, все чисто". Маргарита Симоньян объявила о победе над раком молочной железы

Главный редактор RT прошла КТ 8 сентября 2026 года — признаков онкозаболевания не обнаружено Маргарита Симоньян сообщила о победе над онкозаболеванием.

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