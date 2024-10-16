CNN: Байден, вероятно, встретится с Макроном, Стармером и Шольцем в Берлине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, вероятно, все же встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном, руководителем правительства Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Олафом Шольцем на текущей неделе в Берлине.
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