Аргументы и Факты

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По подозрению в совершении взрывов в Иерусалиме задержаны трое палестинцев

По подозрению в совершении взрывов в Иерусалиме задержаны трое палестинцев

Трое палестинцев задержаны в связи со взрывами в Иерусалиме, сообщает израильское телевидение.В Иерусалиме, где утром 23 ноября прогремел взрыв возле автобусной станции, сработало взрывное устройство на перекрестке, на котором находился автобус.

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