По подозрению в совершении взрывов в Иерусалиме задержаны трое палестинцев

Трое палестинцев задержаны в связи со взрывами в Иерусалиме, сообщает израильское телевидение.В Иерусалиме, где утром 23 ноября прогремел взрыв возле автобусной станции, сработало взрывное устройство на перекрестке, на котором находился автобус.