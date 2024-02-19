Стала известна возможная причина смерти мужчины и женщины на западе Москвы

Родственник погибшего 47-летнего гражданина рассказал о пристрастиях умершего к наркотическим препаратам, а также о его жизни с 45-летней сожительницей, которая также была найдена мертвой днем 19 февраля.
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