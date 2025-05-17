Аукционы на месторождения нефти в арктической зоне ХМАО не удались Татьяна АрестоваПопытка реализовать лицензии на три нефтяных участка в Белоярском районе Ханты-Мансийского автономного округа завершилась безрезультатно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии