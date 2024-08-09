«Это самый чистый кайф»: Бородина с избранником показали страсть на публике

Бойфренд впервые публично признался ведущей в любви. Ксения Бородина и Николай Сердюков Социальные сетиКсения Бородина с недавних пор не скрывает, что встречается с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым.
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