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«Это самый чистый кайф»: Бородина с избранником показали страсть на публике

«Это самый чистый кайф»: Бородина с избранником показали страсть на публике

Бойфренд впервые публично признался ведущей в любви. Ксения Бородина и Николай Сердюков Социальные сетиКсения Бородина с недавних пор не скрывает, что встречается с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым.

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