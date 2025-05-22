Связанный с РФ танкер вытеснили из балтийских вод – Туск рассказал о действиях ВМС Польши Евгения КомароваВМС Польши вытеснили связанный с РФ танкер из нейтральных вод Балтийского моря, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.
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