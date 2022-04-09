Диетолог Арзамасцев заявил о пользе отварного картофеля и селедки для защиты сосудов

Сочетание соленой селедки с отварным картофелем может быть полезно для организма. Корнеплод богат калием, который поддерживает работу сердца, а рыба восполняет запасы витамина D, рассказал "Москве 24" врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.