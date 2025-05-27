Резали щенка ножом и снимали это на видео: в Омске школьницы нашли на сайте объявлений собаку для того, чтобы жестоко над ней издеваться.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Резали щенка ножом и снимали это на видео: в Омске школьницы нашли на сайте объявлений собаку для того, чтобы жестоко над ней издеваться.