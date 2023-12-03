ВМС Британии сообщили о возможном взрыве в Красном море

В Красном море со стороны Йемена отмечен возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом 3 декабря сообщает Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO).
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