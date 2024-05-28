Voyah Dreamer Private Customized Edition поступит в продажу 1 июня

27 мая компания Voyah объявила, что частная заказная версия минивэна 2024 года Dreamer будет официально представлена 1 июня на автосалоне Гуандун-Гонконг-Макао (Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Auto Show).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии