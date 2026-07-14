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Журнал «Профиль»

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Tenet T4L получит полноприводную версию к концу года

Tenet T4L получит полноприводную версию к концу года

Tenet готовит к запуску в России полноприводную модификацию кроссовера T4L. Сейчас модель доступна только с передним приводом, однако приобрести вариант с четырьмя ведущими колесами, по ожиданиям, можно будет уже до конца текущего года.

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