Страховой эксперт Худяков: спрос на полисы для релокантов подскочил

Последние исследования показывают, что наиболее острыми для работодателей в прошлом году были три проблемы: подбор персонала, удержание кадров и завышенные ожидания соискателей касательно заработной платы.
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