ПВО сбила над Волгоградской областью 15 украинских дронов за ночь и утро

Подразделения российской противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на пятницу, 8 марта, пресекли попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников по объектам на территории РФ.
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