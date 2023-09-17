Президент РФ назвал чушью готовность использовать добровольцев из КНДР в ходе СВО

Nikolay Zakharov

Хотелось бы,чтобы сказанное Путиным выражение,про чушь было просто вуализация и успокоение противника.Н а самом же деле очень вымуштрованная и дисциплинированная армия Сев.Кореи,получит огромный опыт в военной операции и уж дальний Восток будет надёжно прикрыт от нападения на Россию любого врага.