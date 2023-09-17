Медвежий угол

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Президент РФ назвал чушью готовность использовать добровольцев из КНДР в ходе СВО

Президент РФ назвал чушью готовность использовать добровольцев из КНДР в ходе СВО

Интрига вокруг прошедших переговоров Владимира Путина И Ким Чен Ына только набирает обороны, западная пресса наперебой выдвигает различные версии итогов встречи.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Хотелось бы,чтобы сказанное Путиным выражение,про чушь было просто вуализация и успокоение противника.Н а самом же деле очень вымуштрованная и дисциплинированная армия Сев.Кореи,получит огромный опыт в военной операции и уж дальний Восток будет надёжно прикрыт от нападения на Россию любого врага.
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5 час.
z
zhanna
Можно.Как &quot;рабочих&quot; для восстановления Добасса.
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4 час.
Анфиса Иванова
Чушь???!!!  Значит, корейдобровольцам быть!!!😀
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3 час.

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