Интрига вокруг прошедших переговоров Владимира Путина И Ким Чен Ына только набирает обороны, западная пресса наперебой выдвигает различные версии итогов встречи.
Президент РФ назвал чушью готовность использовать добровольцев из КНДР в ходе СВО
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Хотелось бы,чтобы сказанное Путиным выражение,про чушь было просто вуализация и успокоение противника.Н а самом же деле очень вымуштрованная и дисциплинированная армия Сев.Кореи,получит огромный опыт в военной операции и уж дальний Восток будет надёжно прикрыт от нападения на Россию любого врага.
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5 час.
z
zhanna
Можно.Как "рабочих" для восстановления Добасса.
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4 час.
Анфиса Иванова
Чушь???!!! Значит, корейдобровольцам быть!!!😀
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3 час.
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