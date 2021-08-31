Культура мигрантов или пора учить манеры иноплеменных

Любопытно, однакоПолитикаКультура мигрантов или пора учить манеры иноплеменных КИТЧ &Life Складывается ощущение, что наши внуки должны будут ассимилироваться в своей стране к повадкам иноплеменных.Вернуться к статье127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlexander KozlovЗавозят мигрантов временщики. Нахапают и смотаются при первом шухере, а коренному населению расхлебывать.Ваша СветлостьУ мигрантов нет культуры, это свиньи, которые не уважают дом, который их принял, нарушают все законы гостеприимства! Нам такие гости нах не нужны, всех вон, их место в кишлаках возле бараньих курдюков! Если наши рукоблудители не способны понять того, что Россия и Москва это не Чуркестан и Масквабад, тем хуже для них, попадут под раздачу вместе с "гостями", которые везут нам преступность, наркоту, болезни! Скоро выборы, ни одного голоса "партии власти"!Игорь ВасилевскийСегодня Норкин с НТВ привел цифры легальности нахождения всех этих .... у нас. Из 6 млн приезжих, зафиксированных по базам данных, трудовые патенты только у чуть больше 1 млн. А остальные... они вроде бы как есть, но их нет... А это в чистом виде этническая ядерная бомба замедленного действия. Но, как говаривал Экзюпери про звезды... - значит это кому то нужно. Нужно миграционным чиновникам - левак от 500-1000 руб откупа за одного задержанного, за строителя, за которого не нужно платить налоги и прочая...Владимир Eвтушенкозафиксировано 6 миллионов, на деле же их 12 миллионов.ВиталийСтатья и комментарии к ней очень провокационные. Не буду конкретизировать, но умные и дружащие с головой должны это заметить. Особенно возмутило мнение кошки дранной, которая считает себя светлостью. Последние мозги с возрастом высохли. Хорошая весть, что и умные читают эти заметки. Решение СК разобраться принесёт пользу делу. По этому художественному произведению скажу, что во всем вина принимающей стороны. Они обосновывают на уровне правительства приезд мигрантов, обеспечивают приезд и прием людей, организуют расположение, место работы, медицинское обслуживанием и решают другие социальные вопросы. По крайней мере - должны. Иначе им бы не дали разрешение на прием зарубежных работников. Самостоятельно люди не приехали бы. Вот и надо спросить этих горе - работодателей. И сильно спросить, на государственном уровне, чтобы у местных жителей не возникало ненужных сомнений. Я смотрю, что у нынешних менеджеров купленные дипломы. Не один вопрос решить не могут. Может, их лишить аттестации и дипломов? Такие ляпы на межгосударственном уровне быть не должны. Люди приехали, иностранцы, можно сказать. И все пущено на самотёк. Халатно преступно. Надо подключаться соответствующим структурам. А кошка данная пусть горшок свой помоет. Душок от тебя антигосударственный и провокационный.ЕБЕлена Бресловау вас похоже мозг давно заменила другая субстанция...GgrainvnМногие забыли, что в далёком 2012 году Путин пообещал увеличение численности народа до 154 миллионов человек. Но слова его как всегда разошлись с делом, а может быть запланированная убыль народа и есть цель? Пенсионный возраст был таки повышен, а индекс восприятия коррупции стабилизировался на уровне 136 места из 180 возможных. Ежедневные потери советских войск и гражданского населения в Великую Отечественную войну составляли 18 тыс. 800 чел. Каждые две недели «мирной» эпохи стабильности Путина потери населения России такие же, как за один день Великой Отечественной войны! Никогда не происходило столь быстрого вымирания русского народа (800 тыс. в год), никогда не было столь мощного роста населения в странах третьего мира, никогда наплыв иностранцев иноверцев в Россию не происходил в таких количествах. Мы достаточно насмотрелись на «умения» иммигрантов. Значительная часть из них не умеет ничего или умеет делать то, за что существуют наказание в Уголовном кодексе. Те, кто действительно озабочен судьбой России, должны сказать: Попытка состряпать из России новый Вавилон не пройдёт! Никакой свободной иммиграции для азиатов! Россия не должна стать проходным двором! Глобалистские рецепты НЕ НАШЕГО КРИВИТЕЛЬСТВА ничего хорошего русскому народу не принесут, но зато способны спровоцировать межнациональные конфликты. Властям, ЕСЛИ ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РОССИЙСКИЕ, следует принять действенные меры для улучшения демографической ситуации в России и, одновременно, усилить борьбу с незаконной иммиграцией.Silver KontДа, давно чурок не пизд..и, вот и обнаглели. В нулевых из вагончиков лишний раз не высовывались, после 8 вечера в городах даже не показывались. А теперь что? Чурки сами нарываются, а потом обвиняют в национализме и предвзятом к ним отношении.ВладимирМеня тошнит от этих косоглазых морд! Скоро мы не встретим голубоглазых людей, со светлыми волосами! Везде черно...ые! Нужно что-то делать! Где скинхэды, где брейвики, где себастьяны перейро - торговцы чёрным деревом!Православный Коммунист Православный Коммунистэто сатанинский капитализм детка !! ему наплевать на всё кроме прибыли !Сергей ПетровЭто делается сознательно и специально. Этот процесс называется - утилизация России.Томара Тычковагнать надо этих иноплеменных, пока наши дети не стали усваивать эту "чужеродную культуру кишлаков"Комментировать
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