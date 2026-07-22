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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дина Аверина об Олимпиаде в Токио: «Поняла сразу, что проиграла. Сижу на ковре и думаю: что со мной? Хотя вроде все сделала чисто»

Дина и Арина Аверины рассказали об ощущениях от поражения на Олимпиаде в Токио . Гимнастки дали интервью Евгении Медведевой .

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