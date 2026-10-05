На Московский регион пришлось до 25% всех гражданских исков против стоматологий

Стоматология Подмосковья вышла на первое место по числу судебных исков. На Московский регион стабильно приходится до 20–25% всех гражданских исков и уголовных проверок страны против стоматологических клиник.
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