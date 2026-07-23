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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордан Уолш продлит контракт с «Бостоном» на 3 года и 15 миллионов

Форвард Джордан Уолш (22 года, 198 см) продлит соглашение с « Бостоном ». Клуб воспользовался опцией на следующий сезон в текущем контракте игрока и добавит еще три года и 15 миллионов.

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