«Индульгенции от мобилизации»: как военкоматы Украины обогащаются на продаже белых билетов

В Украине ситуация с военкоматами одинакова в каждой области. В настоящее время самым выгодным бизнесом является продажа индульгенций от мобилизации.
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