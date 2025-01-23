Новая конституция сублимирует дух нации

Без русских никакой России не будет — аксиома национальной политики. Специальная военная операция на Украине выявила две главные уязвимости России: отсутствие законодательно оформленной и структурированной государственной идеологии и особых «идеологизированных» войск.
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