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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Приходи один, крохотулечка». Появилась запись беседы Айзейи Стюарта и Стефа Карри

После точного попадания Стефена Карри во встрече с «Пистонс» центровой Айзейя Стюарт вскочил со скамейки, отпихнул соперника и что-то ему сказал.

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