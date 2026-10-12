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Аргументы и Факты

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Бернэм: инцидент на авиабазе Фэрфорд, вероятно, координировал КСИР

Бернэм: инцидент на авиабазе Фэрфорд, вероятно, координировал КСИР

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, выступая в Палате общин, заявил, что, по оценке правительства, инцидент на авиабазе Фэрфорд на западе Англии в сентябре, скорее всего, был скоординирован из Ирана.

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