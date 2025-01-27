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В Китае Tesla отзовёт более 1,2 млн электромобилей, у которых могут выходить из с...

В Китае Tesla отзовёт более 1,2 млн электромобилей, у которых могут выходить из с...

В Китае Tesla отзовёт более 1,2 млн электромобилей, у которых могут выходить из строя бортовые компьютерыПроблема с выходящими из строя бортовыми компьютерами электромобилей Tesla привела к не очень масштабному отзыву продукции в США, но китайские регуляторы уже подтолкнули компанию к соответствующим действиям.

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