В Китае Tesla отзовёт более 1,2 млн электромобилей, у которых могут выходить из с...

В Китае Tesla отзовёт более 1,2 млн электромобилей, у которых могут выходить из строя бортовые компьютерыПроблема с выходящими из строя бортовыми компьютерами электромобилей Tesla привела к не очень масштабному отзыву продукции в США, но китайские регуляторы уже подтолкнули компанию к соответствующим действиям.