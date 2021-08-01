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Уроки кармы: 2 знака зодиака ощутят всю боль потерь в первые дни августа

Уроки кармы: 2 знака зодиака ощутят всю боль потерь в первые дни августа

Астрологи рассказали, для каких знаков зодиака начало августа может не совсем удачным. Представители двух созвездий получат уроки кармы, некоторые события из прошлого дадут о себе знать.

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