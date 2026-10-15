В Пермском крае в сентябре 2026 года банки отклонили 79,2% заявок на потребительские кредиты, что на 0,1 процентного пункта выше августовского показателя, следует из данных Национального бюро кредитных историй.
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